Jardins Biovès, le jeudi 30 décembre à 15:00

Dédé, c’est lui, chef de rang au cabaret enfantin. Louise, c’est elle, serveuse, rêveuse, dans le même cabaret. Ils doivent dresser les tables et faire un brin de ménage avant la représentation du soir, oui mais voilà, les accessoires et les costumes du magicien et de son assistante sont là sur la scène ainsi que les balles et massues du couple de jongleurs alors entre deux coups de balai, ils vont faire valser… Port du masque obligatoire Spectacle de Cirque, Jonglerie Acrobatie, Magie Jardins Biovès Menton – Jardins Biovès avenue Boyer 06500 Menton Centre Ville Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T16:00:00

