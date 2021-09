SPECTACLE LE CABARET DU POILU Couloisy, 8 octobre 2021, Couloisy.

SPECTACLE LE CABARET DU POILU 2021-10-08 – 2021-10-08

Couloisy Oise Couloisy

« Bienvenue au Cabaret du Poilu ! La fête bat son plein, nous sommes à la Belle Epoque. Soudain les cloches sonnent et le monde bascule dans l’horreur…

Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle à celui des tranchées et de la chanson française, ce cabaret retrace avec humour et émotion le déroulement de la Grande Guerre, de l’attentat de Sarajevo à la victoire. Il évoque en chansons la vie sur le front et à l’arrière, ainsi que le destin singulier de personnages caractéristiques de l’époque. »

ATTENTION : nombre de places limité, réservation obligatoire. Contrôle du pass sanitaire à l’entrée de la salle, conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

+33 3 44 42 72 25

CCLO

