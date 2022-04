SPECTACLE : LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES Saint-Brevin-les-Pins, 30 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

SPECTACLE : LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-30 – 2022-04-30 Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Bienvenue au cabaret des métamorphoses !



La famille Katalyse vous y accueille depuis trois générations.

On y vient pour oublier ses déboires, entendre de drôles d’histoires.

La magie est double puisque l’on peut à la fois assister aux numéros et entrer dans les coulisses pour suivre le quotidien de la troupe, jusqu’au moment où… on ne peut plus continuer comme avant !

The show must go on !

Voilà l’équipe lancée dans une expérience des plus improbables où il faut rapidement tout mettre en œuvre en mélangeant réalité et imaginaire.

Comme si les changements climatiques se répercutaient dans la vie du cabaret, véritable humanité en miniature … Comme dans la vie ?

Gratuit – Sur réservation

Tout public à partir de 9 ans

En partenariat avec le service jeunesse de la CCSE et le PETR.

Espace Boby Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins

