Spectacle « Le cabaret aquatique » Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans

Spectacle « Le cabaret aquatique » Centre d’Animation et de Loisirs, 6 octobre 2023, Ornans . Spectacle « Le cabaret aquatique » 23 rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la corvée

2023-10-06 – 2023-10-06

Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la corvée

Ornans

Doubs 14 EUR Dans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux personnages attachants ont jeté l’ancre, le temps d’un spectacle qui vous fera traverser un archipel d’émotions. Laissez-vous embarquer par une envoûtante histoire de marins, charmée par de cristallines notes de harpe et d’émouvants chants de sirène. Spectacle tout public. Billetterie accessible prochainement. Cet événement entre dans le cadre de l’Année de la Loue. communication@ornans.fr Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la corvée Ornans

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ornans Doubs Centre d'Animation et de Loisirs 23 rue de la corvée Ville Ornans lieuville Centre d'Animation et de Loisirs 23 rue de la corvée Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans /

Spectacle « Le cabaret aquatique » Centre d’Animation et de Loisirs 2023-10-06 was last modified: by Spectacle « Le cabaret aquatique » Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 6 octobre 2023 23 rue de la corvée Centre d'Animation et de Loisirs Ornans Doubs Centre d'Animation et de Loisirs Ornans Doubs

Ornans Doubs