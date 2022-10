Spectacle « Le cabaret aquatique » à Saint-Laurent-la-Roche La Chailleuse, 29 octobre 2022, La Chailleuse.

Spectacle « Le cabaret aquatique » à Saint-Laurent-la-Roche

salle du foyer rural La Chailleuse Jura

2022-10-29 – 2022-10-29

La Chailleuse

Jura

La Chailleuse

EUR 3 Samedi 29 octobre 2022 à 20h30 à Saint-Laurent-la-Roche:

Spectacle « Le cabaret aquatique » par la cie Ofam.

ans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux personnages attachants ont jeté l’ancre, le temps d’un spectacle qui vous fera traverser un archipel d’émotions.

Laissez-vous embarquer par une envoûtante histoire de marins, charmer par de cristallines notes de harpe et d’émouvants chants de sirène.

Laissez-vous émerveiller par des tours de magie enchanteurs, des bulles de savon féériques et des blagues parfois vaseuses.

Laissez-vous séduire par une romance intemporelle qui finira dans un tourbillon de bonheur.

À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, le nouveau spectacle à la fois drôle et magique de Clotilde Moulin et Théo Lanatrix.

Salle du foyer rural.

Prix libre à partir de 3€.

fdfr39@wanadoo.fr +33 3 84 47 11 39

La Chailleuse

dernière mise à jour : 2022-10-17 par