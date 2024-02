Spectacle « Le bus vers la mer » Prix Facile à lire 2024 Caen, mardi 13 février 2024.

Spectacle « Le bus vers la mer » Prix Facile à lire 2024 Caen Calvados

Deux femmes, une jeune et une moins jeune, se rencontrent sur le banc d’un arrêt de bus en pleine campagne. C’est le bus qui mène à la mer. L’une trimballe sa guitare, l’autre un paquet de livres. La plus jeune, pleine d’énergie, drôle, pétillante veut découvrir le monde, quitter la campagne et devenir une star. L’autre, poète et rêveuse contemple les arbres. Elle se rappelle l’amour, le temps passé et s’amuse du monde qui change.

Entre conte, théâtre et chanson, les échanges inattendus de ces deux personnages passionnés présentent les 6 livres de la sélection Facile à Lire. Par la Cie Chansons Sans Frontières.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 14:30:00

fin : 2024-02-13

Bibliothèque de Venoix, Maison de quartier (1er étage) 18 avenue des Chevaliers

Caen 14000 Calvados Normandie

