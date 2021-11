Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Spectacle « Le bureau des lecteurs perdus » Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine Au Bureau des lecteurs perdus, sorte d’agence matrimoniale littéraire, les livres sont en quête d’un lecteur idéal. Aux manettes de ce curieux bureau, une guichetière rédige des petites annonces pour provoquer des rencontres livre-lecteur. Habituée à être seule avec ses ouvrages abandonnés, dans son bureau-placard, elle obéit à des mécaniques répétitives. Que se passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs-spectateurs perdus prennent place en face d’elle ? Par Gaëlle Steinberg de la Compagnie Complément d’Objet Insolite.

A partir de 6 ans. GRATUIT ET SUR RÉSERVATION

Durée : 50 min

Mercredi 15 décembre à 16h à la médiathèque de Bains-sur-Oust 02 99 91 61 80 ou bmbainssuroust@orange.fr

