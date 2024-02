Spectacle Le Bouton de rose Beaugency, vendredi 22 mars 2024.

Un spectacle plein de fantaisies !

Dans le cadre du Festival Elles au Centre , découvrez le spectacle Le Bouton de rose , par la Cie LM Créations.

Une conférencière délicieusement pudique doit surmonter son immense embarras pour aborder le sujet de sa conférence le clitoris et mener à bien sa causerie.

Construit comme une vraie conférence, ce spectacle informatif et récréatif par sa forme, subversif par son choix thématique, avance par à-coups, de ricochets littéraires en cabrioles chantées et secousses poétiques, d’écarts en digressions, pour revenir toujours à sa thématique le clitoris. Et le désir dans tout cela?… Il se chante !

Un spectacle plein de fantaisies qui mêle Paul Verlaine, Bobby Lapointe, Georges Brassens en ajoutant des textes de Jean Giono et Boris Vian.

Dès 16 ans. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 22:00:00

8 Rue du Chat Qui Dort

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

