Thionville Moselle Avec fougue et inventivité, Mélissa Baker conte en offrant une part de théâtre, de chant et de musique.

« Quand j’avais huit ans j’ai été « embauchée » par un faiseur de magie, un homme de spectacle qui vivait au bord de l’eau. Il avait transformé une vieille étable en cabinet de curiosités dont les étagères regorgeaient d’objets étranges : des triple-rideaux de vermeille, des coffres aux trappes secrètes, des bols !

J’ai laissé ce souvenir imprégner ces histoires. » Sur inscription. puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/fr/evenement/spectacle-le-bol-magique Puzzle

