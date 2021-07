Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche Moselle, Rohrbach-lès-Bitche SPECTACLE : LE BISTROT Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche Catégories d’évènement: Moselle

Rohrbach-lès-Bitche Moselle Rohrbach-lès-Bitche Spectacle proposé dans le cadre du festival « Il été une fois » par la compagnie E1nz. Le Bistrot est le nom d’un vieux restaurant qui a connu des jours meilleurs. Au moment de la fermeture, un serveur mal embouché rencontre une dame un peu fantasque. Le bistro devient alors un terrain de jeu où exacerber les conflits et exprimer ses talents avec excentricité, le tout sur fond de swing. En s’appuyant sur des éléments inspirés du théâtre et de l’acrobatie, Esther et Jonas construisent des histoires et des personnages inspirés de la vie réelle – qui nous sont familiers, que nous adorons ou détestons. Bref, un spectacle de rue vraiment à part. Annulé en cas de pluie. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Catégories d'évènement: Moselle, Rohrbach-lès-Bitche