Spectacle : Le beau monde MAIF Social Club Paris, 2 novembre 2023, Paris. Du jeudi 02 novembre 2023 au samedi 04 novembre 2023

Public adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Dans un étrange rituel, trois personnages venus du futur reproduisent des gestes oubliés. Un spectacle plein d’humour et de gravité qui pose un regard rêveur et interrogatif sur notre quotidien actuel. Dans la reconstitution parfaitement conservée d’un lieu typique du début du XXIème siècle, un étrange rituel se perpétue : tous les soixante ans, une femme et deux hommes tentent de reconvoquer ce que fut le XXIème siècle en incarnant quelques fragments transmis de génération en génération par mémoire orale, comme un mythe ancestral. Depuis la société future et lointaine dont nous ne saurons que peu de choses, ils tentent de comprendre notre époque, ses rituels, ses mythologies, ses usages étranges ou sublimes, et les individus qui l’ont composée. Pour perpétuer le souvenir de nos pratiques archaïques, le trio s’attache à reconstituer nos rituels de façon solennelle. De manière presque documentaire, le rituel perpétue à travers les siècles le portrait d’une génération telle qu’elle vivait dans les dernières années de la civilisation industrielle : ses imaginaires, ses espoirs et ses craintes, tous les souvenirs qu’elle souhaite laisser d’elle. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Compagnie L’École Parallèle Imaginaire. MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-beau-monde/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-beau-monde/

Détails
MAIF Social Club
37 rue de Turenne
75003 Paris

