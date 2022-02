Spectacle “Le bateau” Tignieu-Jameyzieu Tignieu-Jameyzieu Catégories d’évènement: Isère

Tignieu-Jameyzieu

Spectacle "Le bateau" Salle Le Triolet 3 chemin de Glayan Tignieu-Jameyzieu

2022-03-05 15:30:00

Tignieu-Jameyzieu Isère Tignieu-Jameyzieu EUR Par la Cie “Rêveries mobiles”. Conte musical et sensoriel, théâtre d’ombres et d’objets lumineux. Embarquez dans le bateau-décor de ces deux tendres matelotes ! Un spectacle onirique d’une rare intimité qui laisse la part belle à l’imaginaire. culturcom@tignieu-jameyzieu.fr +33 4 72 46 92 15 http://www.tignieu-jameyzieu.fr/ Salle Le Triolet 3 chemin de Glayan Tignieu-Jameyzieu

