Paris Jardin Villemin – Ville de Paris Paris SPECTACLE LE BAOBAB « EN CHANTE » Jardin Villemin – Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

SPECTACLE LE BAOBAB « EN CHANTE » Jardin Villemin – Ville de Paris, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 15h30 à 17h30

Le jeudi 29 juillet 2021

de 15h30 à 17h30

gratuit

Spectacle de Conte, musique et danse africaine. Création pour trois artistes : 1 Conteur et 2 musiciens – Durée 1 heure au Burkina Faso Les Conteurs de la compagnie Ngamb ’art, transmettent la sagesse ancestrale à travers leurs histoires. Leurs contes sont des expressions imagées d’une vérité morale, à la fois connaissance du monde et leçon de vie sociale Spectacles -> Jeune public Jardin Villemin – Ville de Paris 14 Rue des Récollets Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (297m) 5 : Jacques Bonsergent (410m) 38, 39, 46, 47, 56 Station 10015, 46 rue lucie sampaix Station 10016, 29 rue des recollets Station 10023, 1 avenue de verdun

Contact :ASSOCIATION NGAMB ART +33650734353 ngamb-art@orange.fr https://www.ngambart-cie.com/newpage https://fr-fr.facebook.com/ngambart 0650734353 ngamb-art@orange.fr Spectacles -> Jeune public Urbain;Sport;Solidaire;Queer Lgbt;Plein air;Noël;Musique;Insolite;Gourmand;Geek;Expos;Étudiants;Enfants;En famille;Cinéma;Ados

Date complète :

2021-07-24T15:30:00+02:00_2021-07-24T17:30:00+02:00;2021-07-29T15:30:00+02:00_2021-07-29T17:30:00+02:00

Kévin KIMBENGUI

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Villemin – Ville de Paris Adresse 14 Rue des Récollets Ville Paris lieuville Jardin Villemin – Ville de Paris Paris