du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Maison du livre, de l'image et du son – Parvis

Roger le Montreur s'est mis en tête de conduire un ballet de danse. Et comme il a bon fond, il a décidé de permettre à tout un chacun de devenir aussi danseur·seuses, le temps d'un spectacle, grâce à la manipulation de marionnettes en mousse. Le ballet commence avec un morceau de barre classique où sont répétés pas chassés, entrechats, arabesques… Jusqu'à ce qu'une "étoile", accompagnée de centaines de marionnettes, s'invite pour le grand final… Un ballet de danse participatif par la compagnie Le Montreur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T14:45:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T14:45:00

