Spectacle Le Bal des Pompiers Langon, 22 avril 2022, Langon.

Spectacle Le Bal des Pompiers Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon

2022-04-22 – 2022-04-22 Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes

Langon Gironde

EUR Spectacle Le Bal des Pompiers, de et par Laurent Savard. Fils autiste, père artiste … le spectacle d’une vie pas comme les autres !

Le Bal des Pompiers aborde avec humour le thème de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif – né le jour du fameux bal et fils de Laurent Savard – mais aussi et surtout celle de tous ceux qui croisent son chemin. Pédiatre, psy, potes … tous différents à l’insu de leur plein gré !

Dans le Bal des Pompiers, Laurent Savard est aujourd’hui accompagné au piano par Éric Richard.

Durée : 1h15

Réservation en ligne via le lien ci-dessus ou dans les Bureaux d’Information Touristique de Langon et Saint-Macaire.

+33 5 56 63 68 00

Association Lo Camin

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon

