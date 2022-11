Spectacle « Le bal des pompiers »

Spectacle « Le bal des pompiers », 25 novembre 2022, . Spectacle « Le bal des pompiers »



2022-11-25 18:30:00 – 2022-11-25 20:30:00 Vendredi 25 novembre, à 18h30, à la médiathèque de Méru. « Le bal des pompiers », spectacle proposé par Laurent Savard, accompagné au piano par Eric Richard.

Ce spectacle aborde par l’humour le thème de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif (né le jour du fameux bal, fils de Laurent Savard, auteur et interprète du spectacle). Gratuit, sur inscription à partir du lien suivant : https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou au 03.44.52.34.60 (Tout public) Vendredi 25 novembre, à 18h30, à la médiathèque de Méru. « Le bal des pompiers », spectacle proposé par Laurent Savard, accompagné au piano par Eric Richard.

Ce spectacle aborde par l’humour le thème de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif (né le jour du fameux bal, fils de Laurent Savard, auteur et interprète du spectacle). Gratuit, sur inscription à partir du lien suivant : https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou au 03.44.52.34.60 (Tout public) © Ville de Méru dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville