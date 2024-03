Spectacle « le bal des couillons » Bernon, vendredi 6 septembre 2024.

Spectacle « le bal des couillons » Bernon Aube

Vendredi 6 septembre BERNON Spectacle « le bal des couillons » à l’Usine de Bernon. Ouverture des portes 19h – Spectacle à 21h – Fermeture à 1h. Un moment hilarant qui réconcilie la ville et la campagne ! Un avocat très parisien coincé dans une ferme de la France profonde avec un paysan bourru. Mais le paysan est fantasque et sa ferme est hantée ! Marcel Troupeau, paysan très rustique, vit dans une ferme hantée par sa femme Germaine. Il adore la gnôle à 90°, faire des manifs, et ne connaît pas le savon… Paul-Henry Semance, avocat hautain, vient d’acquérir la ferme voisine dans le but de la transformer en cottage pour l’été. Quelques poules saccageuses vont être le départ d’une des pires journées de Maitre Semance… Point d’impact Crénon-les-tablettes, France très très très profonde ! Tarif 19,90 €. Contact 03 25 77 87 48 07 88 11 56 26 19.9 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 19:00:00

fin : 2024-09-06

1 Route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est bonjour@usine-bernon.fr

L’événement Spectacle « le bal des couillons » Bernon a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance