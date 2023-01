Spectacle : Le.a pâtissier.e Casteide-Candau, 4 février 2023, Casteide-Candau Casteide-Candau.

Spectacle : Le.a pâtissier.e

Route des Pyrénées Salle des fêtes Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Route des Pyrénées

2023-02-04 – 2023-02-04

Salle des fêtes Route des Pyrénées

Casteide-Candau

Pyrénées-Atlantiques

Casteide-Candau

EUR 0 Par Atchalo et la pâtissière Marion Carisez

Prenez un duo de chanteur·euse·s musicien·ne·s comédien·ne·s à point. Ajoutez-y une pâtissière artisane et artiste. Plongez-les au service d’une histoire de tyran·ne despotique et de mets épiques. Saupoudrez de mélodies variées et de rythmes effrénés. Assaisonnez de saveurs révolutionnaires. Humez les parfums de sucre et de poudre qui en émanent. Laissez frémir, laissez bouillir. Servez chaud et dégustez !

Par Atchalo et la pâtissière Marion Carisez

Prenez un duo de chanteur·euse·s musicien·ne·s comédien·ne·s à point. Ajoutez-y une pâtissière artisane et artiste. Plongez-les au service d’une histoire de tyran·ne despotique et de mets épiques. Saupoudrez de mélodies variées et de rythmes effrénés. Assaisonnez de saveurs révolutionnaires. Humez les parfums de sucre et de poudre qui en émanent. Laissez frémir, laissez bouillir. Servez chaud et dégustez !

+33 5 59 80 58 80 Pôle lecture

Salle des fêtes Route des Pyrénées Casteide-Candau

dernière mise à jour : 2023-01-13 par