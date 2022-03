Spectacle – Le 6ème jour Trégueux, 5 mars 2022, Trégueux.

Spectacle – Le 6ème jour Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 21:50:00 Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault

Trégueux Côtes d’Armor Trégueux

.. Et le 6ème jour, Dieu créa « le clown », inattendu, se surprenant lui-même d’être là, s’émerveillant de toutes choses, découvrant le monde du bout des doigts, des yeux et de la langue. Le clown est un goûteur de vie… Alors quand c’est bon, il devient gourmand, généreux, partageur et forcément ça dérape un peu, ça coince, ça tâtonne, ça poétise. L’homme s’est -il vraiment fait en un jour ?

A partir de 10 ans

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 https://www.bleu-pluriel.com/

Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

