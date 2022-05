Spectacle – Lavoirs et sources Haguenau, 14 mai 2022, Haguenau.

Spectacle – Lavoirs et sources Haguenau

2022-05-14 – 2022-05-14

Haguenau Bas-Rhin

EUR Que savons-nous encore des lavoirs et de ces fameuses lavandières ?

Le lavoir est un milieu singulier, féminin, avec ses pratiques spécifiques. S’y mêlent tout en même temps, des rituels, des croyances, allant jusqu’à la pratique divinatoire. Communauté où tout se sait sur le secret intime des familles, et des comportements des uns et des autres. Les bavardages et les cancans fonctionnent à toute vapeur. Mais on y chante aussi. Et on ne se rend pas au lavoir la nuit, car gare aux apparitions du Diable.

Nous entrerons également durant le même spectacle dans le monde « intarissable » des sources, magiques, légendaires, guérisseuses, parfois pourvoyeuses d’enfants. De belles ondines y évoluent, parfois protectrices, très souvent possessives. Nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec nos illustres lavandières, et bien sûr avec les occupants secrets des sources ? Mais chut, il ne faut pas les déranger… Ça vous tente ?

Prévoir un petit coussin.

+33 3 88 90 68 71

Haguenau

