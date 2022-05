Spectacle “L’aviatrice” Amboise, 18 août 2022, Amboise.

Spectacle “L’aviatrice” Amboise

2022-08-18 16:00:00 – 2022-08-18 18:00:00

Amboise 37400 Amboise

Spectacle jeune public. Tissu, Aérien, Théâtre

L’Aviatrice, c’est un spectacle acrobatique, musical et conté, qui embarquera petits et grands à travers le temps et le vent.

Par la Cie 3 Secondes

Spectacle jeune public. Tissu, Aérien, Théâtre | 40 minutes

Aujourd’hui est un grand jour pour Lola, elle va donner sa première conférence sur son arrière- grand-mère qu’elle aime tant, Andrienne Bolland, une aviatrice haute en couleur. Embarquement pour un conte acrobatique ponctué de loopings musicaux. Lola voltige, tournoie, s’envole dans son tissu aérien qui se transforme en montagne, en nuages ou en ailes d’avion… L’Aviatrice, c’est un spectacle acrobatique, musical et conté, qui embarquera petits et grands à travers le temps et le vent.

+33 2 47 23 47 34 https://amboisesaisonculturelle.festik.net/l-aviatrice/1

Aujourd'hui est un grand jour pour Lola, elle va donner sa première conférence sur son arrière- grand-mère qu'elle aime tant, Andrienne Bolland, une aviatrice haute en couleur. Embarquement pour un conte acrobatique ponctué de loopings musicaux. Lola voltige, tournoie, s'envole dans son tissu aérien qui se transforme en montagne, en nuages ou en ailes d'avion… L'Aviatrice, c'est un spectacle acrobatique, musical et conté, qui embarquera petits et grands à travers le temps et le vent.

