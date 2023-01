Spectacle – « L’avenir de l’humanité c’est la colocation » Bizanos, 25 février 2023, Bizanos OT Pau Bizanos.

Spectacle – « L’avenir de l’humanité c’est la colocation »

EpiScènes Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques Rue René Olivier EpiScènes

2023-02-25 – 2023-02-25

Rue René Olivier EpiScènes

Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Bizanos

12 12 EUR Faites place à l’humour avec la dernière création des EpiScènes ! Une comédie sociale qui traite des travers de notre société individualiste. Entre fausse conférence, disputes et trahisons, cette pièce se veut un vrai remède par temps de crise. Ecriture et mise en scène de Léandre Arribes, avec Élodie Dethelot et Lyne Lebreton.

Faites place à l’humour avec la dernière création des EpiScènes ! Une comédie sociale qui traite des travers de notre société individualiste. Entre fausse conférence, disputes et trahisons, cette pièce se veut un vrai remède par temps de crise. Ecriture et mise en scène de Léandre Arribes, avec Élodie Dethelot et Lyne Lebreton.

+33 5 59 71 83 65

Episcènes Bizanos

Rue René Olivier EpiScènes Bizanos

dernière mise à jour : 2023-01-12 par OT Pau