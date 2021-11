Spectacle : L’Avare Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 17 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : L’Avare

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, le mardi 17 mai 2022 à 20:30

Note d’intention de Jean-Philippe Daguerre C’est tout l’art de Molière de « s’amuser de la folie des Hommes » qui s’exprime à travers ce chef d’oeuvre classique si moderne. Outre la jubilatoire analyse psychiatrique de l’avarice à travers le personnage d’Harpagon et la formidable exposition du conflit des générations, la pièce se distingue par un foisonnement théâtral qui mêle intrigues amoureuses et familiales dans un style où Molière se régale à réunir le langage naturel d’Harpagon et celui plus sophistiqué des autres personnages. Mais le grand génie de Molière c’est, avant tout, de réussir à faire rire le public avec un personnage principal odieux, tyrannique, égoïste et maladivement…avare. À partir de 9 ans **Auteur** Molière **Mise en scène et adaptation** Jean-Philippe Daguerre **Avec** Didier Lafaye, Philippe Arbeille ou Thomas Bousquet, Pierre Benoist, Grégoire Bourbier, ou David Mallet, Armance Galpin, Gary Grines Etienne Launay, Marguerite Romain, David Slovo, Stéphanie Wurtz ou Séverine Delbosse **Assistant mise en scène** Philippe Arbeille **Création costumes** Catherine Lainard **Décors et accessoires** Simon Gleizes et Frank Viscardi

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



