Thionville Thionville Moselle, Thionville SPECTACLE – LAURIE PERET SPECTACLE ALIMENTAIRE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

SPECTACLE – LAURIE PERET SPECTACLE ALIMENTAIRE Thionville, 3 décembre 2021, Thionville. SPECTACLE – LAURIE PERET SPECTACLE ALIMENTAIRE Thionville

2021-12-03 – 2021-12-03

Thionville Moselle 35 EUR Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille.

Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien.

Derrière son air de pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête.

« Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour les hommes mais interdit aux mineurs parce que quand on sort c’est pas pour se taper les gamins des autres. Bisou. » +33 3 82 83 01 24 http://www.theatre-thionville.fr/ Théatre de Thionville

Thionville

dernière mise à jour : 2021-09-02 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Ville Thionville lieuville Thionville