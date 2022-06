Spectacle Laurent Chandemerle Perros-Guirec, 24 juin 2022, Perros-Guirec.

Spectacle Laurent Chandemerle Rue du Maréchal Foch Palais des congrès Perros-Guirec

2022-06-24 – 2022-06-24 Rue du Maréchal Foch Palais des congrès

Perros-Guirec 22700

Laurent CHANDEMERLE s’est toujours défendu que l’on pouvait vivre de son art sans forcément quitter la Bretagne. A bientôt 30 ans de carrière, Le plus Breton des imitateurs peut être fier de sa longévité dans le milieu des imitateurs. Il fait le bonheur des auditeurs de France BLEU Breizh izel , toutes les samdeis matins dans son émisssion « Laurent Chandemerle paie sa tourn’ ».

Après avoir cartonné dans des émissions aussi différentes que celles de Patrick Sébastien ou de Laurent Boyer, Laurent CHANDEMERLE ne se met pas de limite.

Spectacle 30 ans de scène et toujours autant d’envie de faire rire.

Et non !!!! Contrairement aux consignes classiques d’un début de spectacle…. n’éteignez pas vos portables !

Pour ses 30 ans de scène, Laurent Chandemerle a construit son nouveau spectacle autour d’un monde connecté

Durant une heure et demie, le spectateur joue avec les claviers et les écrans, voyage au pays de Facebook, twitter et Instagram, surfe sur Youtube ou Messenger… Même les fake news deviennent plus vraies que nature !

L’artiste saisit sa tablette et emmène la salle sur une autre planète.

Où est le vrai ? Où est le faux ? Un vrai tourbillon mêlant le talent et le rire, le doute et le rêve.

Ça sonne ? Ne décrochez pas, mais restez connectés !

Laurent Chandemerle est un sacré numéro !

Réservation à l’office de tourisme

+33 2 96 23 21 99

Réservation à l'office de tourisme

Rue du Maréchal Foch Palais des congrès Perros-Guirec

