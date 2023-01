Spectacle : L’auberge de Babanougat Cescau, 28 janvier 2023, Cescau Cescau.

Spectacle : L’auberge de Babanougat

Route des Crêtes Salle des fêtes Cescau Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Route des Crêtes

2023-01-28 – 2023-01-28

Salle des fêtes Route des Crêtes

Cescau

Pyrénées-Atlantiques

Cescau

EUR 0 Par Sardines à lunettes et cie.

Un jour on s’est perdu et on s’est retrouvé devant une auberge. Ça sentait bon et ça tombait bien parce qu’on avait faim. Madame Babanougat nous a proposé un menu un peu spécial : une soupe qui fait « BOUH » accompagnée d’un « verre d’eau de Miam ». Mmmmhh, cela avait l’air trop bon, sauf que…

Par Sardines à lunettes et cie.

Un jour on s’est perdu et on s’est retrouvé devant une auberge. Ça sentait bon et ça tombait bien parce qu’on avait faim. Madame Babanougat nous a proposé un menu un peu spécial : une soupe qui fait « BOUH » accompagnée d’un « verre d’eau de Miam ». Mmmmhh, cela avait l’air trop bon, sauf que…

+33 5 59 80 58 80 Pôle lecture

MIX

Salle des fêtes Route des Crêtes Cescau

dernière mise à jour : 2023-01-11 par