Spectacle Laterna Martigues, 9 mars 2022, Martigues.

Spectacle Laterna Maison des Jeunes (MJC) Boulevard Emile Zola Martigues

2022-03-09 – 2022-03-09 Maison des Jeunes (MJC) Boulevard Emile Zola

Martigues Bouches-du-Rhône

La compagnie Anima Théâtre présente une des cinq petites formes de son prochain spectacle “Laterna”, à partir de rencontres réalisées avec des personnes exilées.



Les artistes ont mené des ateliers de récit et création plastique auprès de personnes fréquentant les cours d’alphabétisation du centre social Fabien Menot de Port-de-Bouc et l’atelier de conversation “D’ici-d’ailleurs” de la MJC de Martigues.



La création “Laterna” qui sera finalisée à l’automne 2022, se présentera sous la forme d’un spectacle en déambulation en extérieur, composé de petites formes mêlant marionnettes et musique, inspirées des rencontres avec les exilés rencontrés à Martigues, Port-de-Bouc, mais aussi à Calais, en Grèce, au Liban et en Afrique du Sud.

Un spectacle en collaboration avec Le Théâtre du Sémaphore de Port-de-Bouc et la MJC de Martigues. Un spectacle créé suite à la rencontres avec des personnes exilées.

theatre.semaphore@orange.fr +33 4 42 06 39 09 http://www.theatre-semaphore-portdebouc.com/

Maison des Jeunes (MJC) Boulevard Emile Zola Martigues

