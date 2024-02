Spectacle « L’art du rire » Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer, mercredi 28 février 2024.

Spectacle « L’art du rire » Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer Morbihan

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel comique que son œil expert et son art, immense, de comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque. Des premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les noms de fromages, il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclenchent le rire.

Un spectacle culte aussi passionnant qu’irrésistible, porté par un comédien d’exception. Dès 14 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28

Parc des Bruyères Espace culturel la Vigie

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

