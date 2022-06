Spectacle « L’art du mensonge », 11 août 2022, .

Spectacle « L’art du mensonge »



2022-08-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-11 21:45:00 21:45:00

Sylvie ne s’attendait pas à retrouver Matthieu des années après l’avoir perdu de vue. Matthieu ne s’attendait pas à revoir Sylvie non plus. D’autant qu’il ne l’avait jamais vue avant et qu’il ne s’appelle pas Matthieu mais Alexandre. Mais quand on est célibataire et qu’une fille magnifique vous prend pour un autre, n’est-ce pas tentant de jouer le jeu ? Sauf qu’à vouloir trop passer pour un autre, on se retrouve souvent dans des situations ingérables…

L’art du mensonge :

En amour, mentir ça aide… ou pas !

Sylvie ne s’attendait pas à retrouver Matthieu des années après l’avoir perdu de vue. Matthieu ne s’attendait pas à revoir Sylvie non plus. D’autant qu’il ne l’avait jamais vue avant et qu’il ne s’appelle pas Matthieu mais Alexandre. Mais quand on est célibataire et qu’une fille magnifique vous prend pour un autre, n’est-ce pas tentant de jouer le jeu ? Sauf qu’à vouloir trop passer pour un autre, on se retrouve souvent dans des situations ingérables…

dernière mise à jour : 2022-06-28 par