SPECTACLE – L’ART DU COUPLE Metz, 3 mars 2023, Metz.

18 rue Mozart SALLE BRAUN Metz Moselle SALLE BRAUN 18 rue Mozart

2023-03-03 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-03

S’aimer c’est facile mais se supporter ?

On nous présente l’amour comme une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher !

Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour que son homme organise un dîner aux chandelles ?

Pourquoi offrir à une femme un livre zen intitulé « pratiquer le silence » peut-il être mal interprété ?

Dans un VRAI DUO DE SCENE, pétillant et délicieusement complice, Eve et Alex s’amusent de l’amour et de la vie à deux, renouvelant cette thématique universelle pour offrir rire, originalité, fantaisie, finesse.

