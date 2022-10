Spectacle, l’art de l’argot, conférence jactante par le professeur Bourgeon. Figeac, 2 novembre 2022, Figeac.

On se replonge dans l’univers des « Tontons Flingueurs », « Touchez-pas au grisbi », « Le cave se rebiffe »… défilent alors les images de Gabin, Ventura, B. Blier ; on perçoit les dialogues de Michel Audiard chez Georges Lautner et leur cortège de truands, tatoués, tapineuses et poulagas…

On s’immerge dans l’atmosphère licencieuse des maisons closes d’avant-guerre, des boxons et autres lupanars plus ou moins de luxe où résonnent l’argot libertin des mères maquerelles et des harengs. Suzy-Les- Beaux-Roberts et Lili-La-Friponne, côtoient Paulot-Les-Belles-Manières ou Milo-Les-Yeux-Bleus…

Le vol, la prostitution ? C’est qu’il leur en faut aux Julots, de la fraîche, de l’oseille, du flouze, pour frimer dans leurs beaux costards et emballer les gonzesses… Alors pour ça, ils montent des casses, se transforment en Monte-en-l’air, ce sont les rois du fric frac et de la cambriole…

Mais comme il n’y a pas que l’argent dans la vie, on parlera et chantera Sexe, à travers notamment : « Les petits mots inconvenants » de Jean-Claude Carrière et Pierre Etaix…

C’est à la fois didactique, drôle et coquin.

En marge de son spectacle « Quatre Julots – Chansons du milieu », avec sa Compagnie des Zincs, c’est à une mise en bouche, un apéro voyou auquel nous convie Patrice Bourgeon.

Le chanteur-comédien raconte malicieusement les mots de cette langue verte, ceux des mauvais garçons, des malfrats, de la pègre, et de … la police, les lardus, les argousins…

Les propos sont illustrés par de savoureux extraits de livres, des écrivains spécialistes du milieu que sont : Alphonse Boudard, Albert Simonin, Auguste Le Breton, ou encore ceux du « Petit Perret illustré par l’exemple » de Pierre Perret.

Métaphores, expressions argotiques, imageries populaires sont révélées par des extraits de chansons, couplets d’auteurs tels : Bernard Dimey, Boris Vian, A. Bruant ou encore… Patrice Bourgeon.

Pour finir, le chanteur interprètera quelques chansons extraites de « Quatre Julots » avec très sûrement au menu : « Fredo », « La bague à Jules », ou sa fameuse « Lulu la Nantaise »…

Bref, une récréation canaille, fort joliment troussée.

