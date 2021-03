Spectacle – L’arpenteur, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Clohars-Carnoët.

Spectacle – L’arpenteur 2021-07-11 18:30:00 – 2021-07-11 19:30:00

Clohars-Carnoët 29360 Clohars-Carnoët

L’arpenteur est un spectacle de rue mêlant jonglage de matières, danse d’objets et guitare électrique.

Un hommage à l’univers ouvrier de l’ardoise par Pierre Jalot, fils et petit fils de perreyeux (ardoisier).

Ici, dans un espace circulaire de 7 mètres de diamètre, l’arpenteur se confronte à un simple tas d’ardoises. L’autre protagoniste arpente des sons, des mélodies avec sa guitare et ses outils. Tous les deux éprouvent à leur manière un rapport au monde, avec un regard parfois naïf, souvent alerte et toujours curieux.

mairie@clohars-carnoet.fr

