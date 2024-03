Spectacle : L’armoire Polyphonique Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, jeudi 4 juillet 2024.

Spectacle : L’armoire Polyphonique Du bureau d’étude de la chanson Jeudi 4 juillet, 17h30, 19h30 Allée Sainte Lucie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T17:30:00+02:00 – 2024-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-04T19:30:00+02:00 – 2024-07-04T20:00:00+02:00

Spectacle : L’armoire Polyphonique

Du bureau d’étude de la chanson

L’Armoire Polyphonique, c’est une vieille armoire oubliée sur le bord d’un chemin ou sur le trottoir d’une rue, sur l’herbe d’un parc ou au fond d’une forêt. Sur sa porte, une pancarte « Ouvrez-moi » invite le public. Lorsque la porte s’ouvre, les trois polyphonistes s’animent le temps d’interpréter l’une de leurs polyphonies aux paroles joyeusement anachroniques, puis ils referment les portes. Léger et décalé, L’Armoire polyphonique est un impromptu musical, comme une boîte à musique à taille humaine.

Allée Sainte Lucie, entrée libre

Le jeudi 4 juillet à 17h30 et 19h30

https://youtu.be/w1pRACIL6T8?si=FapazrrKp__08WxI

CLAVIM MaisondIssy

© Antoine Krauth