Vendredi 07 octobre à 18h30

Médiathèque Marie Rouanet – Les Matelles Textes dits par Claire Henquet : Laâbi, Hikmet, Prévert, La Fontaine, Rimbaud…

Chansons et guitare par Simone Groppi : Brassens, Cabrel, Perret, Ferrat, Ibanez Gratuit – Inscriptions obligatoires SPECTACLE « L’ARBRE M’A DIT »

Chansons et guitare par Simone Groppi : Brassens, Cabrel, Perret, Ferrat, Ibanez Gratuit – Inscriptions obligatoires +33 4 67 92 56 25

