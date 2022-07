Spectacle – L’arbre, le banc et le renard Ploufragan, 6 juillet 2022, Ploufragan.

Spectacle – L’arbre, le banc et le renard

Place d’Iroise Ploufragan Côtes d’Armor

2022-07-06 15:00:00 – 2022-08-06 16:00:00

Ploufragan

Côtes d’Armor

Spectacle familial de la Cie L’Artère de et avec Diane Giorgis et Ali Khelil.

Sofiane, 75 ans, venu d’un autre pays pour travailler en France quand il était jeune, et Loiza, 10 ans, petite fille en colère se posant beaucoup de questions, se rencontrent. Un jour, pour échapper à une journée intergénérationnelle en maison de retraite, Loiza s’en va du centre de loisirs et se réfugie dans le square où Sofiane s’assoit pour tromper son ennui et sa

tristesse. Les deux vont s’apprivoiser à travers les histoires qu’ils se racontent et la cabane qu’ils se construisent. Mais certaines personnes ne l’entendent pas de cette oreille et Sofiane et Loiza vont devoir lutter ensemble pour leur cabane à histoires.

A partir de 6 ans

+33 2 96 01 52 10

Spectacle familial de la Cie L’Artère de et avec Diane Giorgis et Ali Khelil.

Sofiane, 75 ans, venu d’un autre pays pour travailler en France quand il était jeune, et Loiza, 10 ans, petite fille en colère se posant beaucoup de questions, se rencontrent. Un jour, pour échapper à une journée intergénérationnelle en maison de retraite, Loiza s’en va du centre de loisirs et se réfugie dans le square où Sofiane s’assoit pour tromper son ennui et sa

tristesse. Les deux vont s’apprivoiser à travers les histoires qu’ils se racontent et la cabane qu’ils se construisent. Mais certaines personnes ne l’entendent pas de cette oreille et Sofiane et Loiza vont devoir lutter ensemble pour leur cabane à histoires.

A partir de 6 ans

Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-06-30 par