Spectacle – L’arbre, le banc et le renard Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’évènement: Finistère

Plouezoc'h

Spectacle – L’arbre, le banc et le renard Plouezoc’h, 8 juillet 2022, Plouezoc'h. Spectacle – L’arbre, le banc et le renard

Ferme du Troglo Kerfénéfas Plouezoc’h Finistère Kerfénéfas Ferme du Troglo

2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 21:30:00

Kerfénéfas Ferme du Troglo

Plouezoc’h

Finistère Plouezoc’h Spectacle familial dès 6 ans (mais pour les grands aussi) : L’arbre, le banc et le Renard.

Spectacle qui traite des différences, des cultures et de poésie. 20h30 à La Ferme du Troglo, Kerfenefas, Plouezoc’h. Marché bio de 17h à 19h, buvette bio de 17h à 20h30, tables pour pique-niquer. http://www.fermedutroglo.bzh/ Spectacle familial dès 6 ans (mais pour les grands aussi) : L’arbre, le banc et le Renard.

Spectacle qui traite des différences, des cultures et de poésie. 20h30 à La Ferme du Troglo, Kerfenefas, Plouezoc’h. Marché bio de 17h à 19h, buvette bio de 17h à 20h30, tables pour pique-niquer. Kerfénéfas Ferme du Troglo Plouezoc’h

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouezoc'h Autres Lieu Plouezoc'h Adresse Plouezoc'h Finistère Kerfénéfas Ferme du Troglo Ville Plouezoc'h lieuville Kerfénéfas Ferme du Troglo Plouezoc'h Departement Finistère

Plouezoc'h Plouezoc'h Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouezoch/

Spectacle – L’arbre, le banc et le renard Plouezoc’h 2022-07-08 was last modified: by Spectacle – L’arbre, le banc et le renard Plouezoc’h Plouezoc'h 8 juillet 2022 Ferme du Troglo Kerfénéfas Plouezoc'h Finistère

Plouezoc'h Finistère