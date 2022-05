SPECTACLE – L’ARBRE BLEU, 17 juillet 2022, .

SPECTACLE – L’ARBRE BLEU

2022-07-17 – 2022-07-17

8 EUR Le Nombril du Monde accueille le groupe O Bec pour un spectacle entre chansons et récits !

Arbre de vie, arbre à palabres, arbre refuge, arbre ressources, arbre poésie et littérature, arbre-lumière solitaire, arbre-forêt d’ombres et de mystères…Composé de Didier Dubreuil et Alexandre Griffiths, le groupe invite à des rencontres avec des arbres aux carrefours du monde et des peuples. Et, en transparence, les liens réciproques qui nous unissent dans notre quotidien, notre environnement, notre imaginaire…

Un cocktail folk-rock de guitares électriques et acoustiques, de percussions parfois en matériaux bruts ou naturels.

Tout public

Le Nombril du Monde accueille le groupe O Bec pour un spectacle entre chansons et récits !

Arbre de vie, arbre à palabres, arbre refuge, arbre ressources, arbre poésie et littérature, arbre-lumière solitaire, arbre-forêt d’ombres et de mystères…Composé de Didier Dubreuil et Alexandre Griffiths, le groupe invite à des rencontres avec des arbres aux carrefours du monde et des peuples. Et, en transparence, les liens réciproques qui nous unissent dans notre quotidien, notre environnement, notre imaginaire…

Un cocktail folk-rock de guitares électriques et acoustiques, de percussions parfois en matériaux bruts ou naturels.

Tout public

Le Nombril du Monde accueille le groupe O Bec pour un spectacle entre chansons et récits !

Arbre de vie, arbre à palabres, arbre refuge, arbre ressources, arbre poésie et littérature, arbre-lumière solitaire, arbre-forêt d’ombres et de mystères…Composé de Didier Dubreuil et Alexandre Griffiths, le groupe invite à des rencontres avec des arbres aux carrefours du monde et des peuples. Et, en transparence, les liens réciproques qui nous unissent dans notre quotidien, notre environnement, notre imaginaire…

Un cocktail folk-rock de guitares électriques et acoustiques, de percussions parfois en matériaux bruts ou naturels.

Tout public

dernière mise à jour : 2022-04-21 par