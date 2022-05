Spectacle L’apparition des lucioles Wingen-sur-Moder, 21 mai 2022, Wingen-sur-Moder.

Spectacle L’apparition des lucioles Wingen-sur-Moder

2022-05-21 – 2022-05-21

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

0 EUR Jade Collet propose une lecture des oeuvres de René Lalique en abordant les thèmes de la création et des métamorphoses.

Adressé à un large publique, L’apparition des lucioles propose plusieurs degrés de lectures, laissant à chacun le libre arbitre de sa propre rêverie.

A travers différents tableaux, où se mêlent objets, ombres, et vidéo, le spectateur est plongé dans une allégorie fantastique dont les racines remontent à la création originelle.

La légende des Isondus ou lucioles raconte que ces dernières seraient nées du feu pour détourner les mauvais esprits et protéger ainsi les hommes des ténèbres.

L’histoire commence donc au milieu de la foret amazonienne pour nous emmener petit à petit vers la ville jusqu’aux prémices de l’ère industriel.

Situé à une période charnière d’entre deux guerres, le début du XXe siècle voit arriver de nouvelles inventions à travers son industrialisation.

L’apparition des voitures, le cinema muet, l’expansion du commerce explosent au grand jour et deviennent accessibles aux plus grand nombre. Une ouverture plus large également s’opère sur le reste du monde.

Le spectacle passe ainsi d’une époque à une autre, tissant un pont entre cet ancien et ce nouveau monde.

les 21 et 22 mai à 15h – 5€/pers

Réservation conseillée au 03 88 89 08 14 – nombre de places limité

à partir de 8 ans – durée : 45min

Pour cette création, la cie la Mécanique des Limbes travaille en étroite collaboration avec la créatrice vidéo Elise Boual et le musicien Uriel Barthélémi pour composer un voyage immersif aux vibrations mystérieuses et hypnotiques.

Spectacle en partenariat avec l’Espace Rohan – Relais culturel de Saverne dans le cadre du festival Mon mouton est un lion.

Spectacle co-produit par la MJCI de Aÿ et le département de la Marne. Avec les soutiens de l’Espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers, du musée Lalique et Artopie.

Plus sur Jade Collet et la Cie des Limbes : https://lamecaniquedeslimbes.wixsite.com

Wingen-sur-Moder

