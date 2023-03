Spectacle – L’année au jardin La Granjagoul, 26 mars 2023, Parcé Parcé.

Spectacle – L’année au jardin

A l’occasion du Mois du Gallo, l’association La Granjagoul propose un spectacle de contes, chants et musiques sur les saisons au jardin avec les conteurs de Servon « Les conteuses et les conteurs de Servon vous racontent ce qui se passe au jardin tout au long de l’année. Venez nous voir et écouter nos histoires, nos chants et autres surprises ! ». Permet aux personnes intéressées par la nature et les termes et expressions du jardin de découvrir tout ce qui s’y passe à l’année, le tout en gallo. Le spectacle propose des intermèdes en musique et chants. Durant 1h15, le groupe de gallo de Servon-sur-Vilaine intervient de façon interactive pour délivrer au public de nombreuses connaissances et informations sur la nature, les saisons, la faune et la flore, le tout en gallo.

