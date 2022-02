Spectacle Landes Emotions Saint-Vincent-de-Tyrosse, 25 août 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Spectacle Landes Emotions Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-08-25 21:30:00 – 2022-08-25

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes Emotions, un spectacle 100% landais.

Les Landes sont une terre de culture et de tradition qui vivent au rythme des saisons et de l’astre solaire. Echassiers, moutons, pins des landes, gemmeurs, jeux de quille, chant traditionnel, banda, gastronomie, poney landais, écarteur sauteur, vache, toro de combat, feria… découvrez les particularités qui façonnent notre département et conditionnent les habitants au bon vivre, à la convivialité et au partage. Des Landes émergent des émotions incomparables, que nous avons le plaisir de vous faire partager….

+33 5 58 77 12 00

SAS La Vuelta

Saint-Vincent-de-Tyrosse

