Spectacle Lance et conte ! Herrlisheim, samedi 20 avril 2024.

SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS/ALLEMAND (à partir de 7 ans)

Conte sportif ? Épopée humaine ? Le monde invisible au service de nos victoires ?

Découvrez comment un Grand Jeu de Balles permettra à deux clans de régler leurs différends ! Participez à l’évasion de Jacob et aidez-le à rejoindre les Pirates Gardiens des Océans, malgré les obstacles de sa course ! Prenez part à La Grande Marche de Grand-Mère , qui traverse les mers et les territoires, trainant avec elle un simple seau d’eau… et un message important ?

Un spectacle tandem interactif et soulevant aussi les thèmes actuels de notre relation avec la nature. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 15:15:00

2 Rue du Général Reibel

Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est bibliotheque@herrlisheim.fr

