Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes La compagnie théâtre Febus revisite l’histoire et la légende de Charlemagne à Lourdes. La ville de Lourdes vous propose la représentation théâtrale intitulée “L’an 778, un miracle à Lourdes” par la compagnie théâtre Fébus au Château Fort et Musée Pyrénéen de Lourdes le jeudi 4 août 2022 à 11h et 16h30. Nathalie Lhoste-Clos et Bruno Spiesser vous embarquent dans une histoire millénaire et revisitent la légende de Mirat et Charlemagne. Durée : 1h L’entrée au château donne accès à l’animation. Gratuit pour les abonnés. Prochaine séance le mercredi 10 août 11h et 16h30. chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 37 37 Château fort 25 rue du Fort Lourdes

