Spectacle L’Amour des trois oranges Valençay Valençay, 25 juillet 2022, ValençayValençay.

Spectacle L’Amour des trois oranges Valençay Valençay

2022-07-25 22:00:00 – 2022-07-25

Valençay Indre Indre Valençay

“L’Amour des 3 Oranges” est le 19ème spectacle nocturne pour tout public présenté par CAPVAL depuis 1966 en Pays de Valençay. Dans une ambiance espiègle, un prince mélancolique que seul le rire peut guérir, doit partir à la conquête des 3 oranges. Après un long et fantastique voyage, où s’affrontent mage et sorcière, les oranges se transforment en princesses mais tout n’est pas gagné pour autant…

Le spectacle se termine par un superbe feu d’artifice devant les grilles intérieures du Château vers 23h30.

Texte : Thierry JOUINOT

Mise en scène, costumes et illustration musicale : Jean-Claude BAUDOIN

Avec les habitants de Valençay et de la région.

Le grand spectacle nocturne au château de Valençay avec l’Amour des Trois Oranges produit, réalisé et présenté par CAPVAL.

+33 2 54 00 04 42

Capval

Valençay Valençay

