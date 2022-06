Spectacle Laminosine Saint-Just-Ibarre, 9 juillet 2022, Saint-Just-Ibarre.

Spectacle Laminosine

Ibarre Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques

2022-07-09 – 2022-07-09

Saint-Just-Ibarre

Pyrénées-Atlantiques

Saint-Just-Ibarre

8 8 EUR Spectacle de danses, musique et contes dirigé par Jokin Irungaray, Fanny Marmayou, Joana et Jenofa Erdozaintzi Etxart.

Création des musiques : Xabi Léon et Franck Lopépé

A partir de 19H, buvette et Talo.

Bunuztar Xoriak

Saint-Just-Ibarre

dernière mise à jour : 2022-06-27 par