Spectacle L’ambition d’être tendre Reichshoffen, samedi 23 mars 2024.

Venez découvrir le spectacle de danse et musique « L’ambition d’être tendre » présenté par la Cie La Parenthèse. À partir de 8 ans. Sur réservation.

L’ambition d’être tendre est une cérémonie aux couleurs de la Méditerranée. Cinq interprètes, deux musiciens et trois danseurs nous offrent un précieux instant de puissance et d’abandon. La musique enveloppe les danseurs comme une seconde peau.

Les danseurs s’effacent et s’oublient dans l’ivresse et la répétition. Les spectateurs sont emmenés dans une spirale qui les mène à la transe. Alors apparait un imaginaire hors du temps, en suspension… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

12 rue du Général Koenig

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est info@lacastine.com

