spectacle L'ambition des damnés Centre Paris Anim' La Jonquière, 18 novembre 2021, Paris. Du 18 au 20 novembre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

Aaron est roi depuis plusieurs années. Son État connaît la paix et la prospérité jusqu'au jour où des menaces viennent peser sur son royaume. Alors qu'Aaron semble impassible face aux évènements, d'autres décident d'agir. Bessodia, Titus, Béchir et le fou du roi tenteront, chacun à sa manière, d'apporter des solutions à cette situation désespérée. Le spectacle aura lieu du 18 au 20 novembre Centre Paris Anim' La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017

13 : Porte de Clichy (378m) 13 : Brochant (488m) C: porte de clichy

Contact : ACTISCE 0142297879 calajonquiere@actisce.org

