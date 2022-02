Spectacle “Lalunalo” Vielle-Saint-Girons, 11 mars 2022, Vielle-Saint-Girons.

Spectacle “Lalunalo” Médiathèque 26 route de la plage Vielle-Saint-Girons

2022-03-11 10:30:00 – 2022-03-11 11:30:00 Médiathèque 26 route de la plage

Vielle-Saint-Girons Landes Vielle-Saint-Girons

(Histoire à tiroirs)

Spectacle très Jeune Public / de 18 mois à 5 ans

C’est l’histoire d’un petit bateau qui flotte sur les eaux.

Pas de capitaine, pas de matelot.

C’est l’histoire de la lune qui fait danser les eaux et les flots.

C’est l’histoire de la mer qui, toutes les nuits, danse avec la lune et le bateau.

C’est l’histoire de la mer fatiguée qui, pour se reposer, avale la lune.

C’est l’histoire d’un petit bateau qui part, tout au fond de l’eau, pour retrouver la lune et danser à nouveau.

Gratuit sur inscription au 05 58 47 94 62.

+33 5 58 47 94 62

Médiathèque

Médiathèque 26 route de la plage Vielle-Saint-Girons

