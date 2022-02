Spectacle : Lalala Napoli Thouars, 25 mars 2022, Thouars.

Spectacle : Lalala Napoli Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars

2022-03-25 – 2022-03-25 Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie

Thouars Deux-Sèvres

11 EUR Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement l’imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala Napoli entraîne esprits et corps dans la danse, pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant. Un son à la fois acoustique et électrique, nu ou puissant, une tension qui monte en élan libérateur sublimant toute forme de nostalgie en fête collective.

Plus d’infos sur : https://www.la-curieuse.com/artiste/lalala-napoli/

Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch.

+33 5 49 66 39 32

L. Gessier

