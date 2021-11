Spectacle « L’Âge d’or » au SEW Morlaix, 19 décembre 2021, Morlaix.

Spectacle « L’Âge d’or » au SEW SEW 39 Quai de Léon Morlaix

2021-12-19 – 2021-12-19 SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère Morlaix

Eric Minh Cuong Castaing, chorégraphe et artiste visuel compose un spectacle bouleversant qui rassemble des enfants atteints de troubles moteurs et des danseurs, et associe technicités corporelles et nouvelles technologies. Une première partie convie sur scène les enfants des instituts médico-spécialisés avec qui les membres de la compagnie Shonen ont travaillé pendant une année. La singularité de chaque enfant et la relation qui s’est créée avec les danseurs et danseuses de la compagnie s’exprime ici avec délicatesse et une joie manifeste. Dans une seconde partie, un film nous présente des étapes de travail et de répétitions vers la création.

Cette proposition, d’une grande force et d’une grande douceur, explore les modes relationnels, les représentations et la perception du corps à l’heure des nouvelles technologies.

billetterie@cnca-morlaix.fr +33 2 98 63 20 58 http://cnca-morlaix.fr/

Eric Minh Cuong Castaing, chorégraphe et artiste visuel compose un spectacle bouleversant qui rassemble des enfants atteints de troubles moteurs et des danseurs, et associe technicités corporelles et nouvelles technologies. Une première partie convie sur scène les enfants des instituts médico-spécialisés avec qui les membres de la compagnie Shonen ont travaillé pendant une année. La singularité de chaque enfant et la relation qui s’est créée avec les danseurs et danseuses de la compagnie s’exprime ici avec délicatesse et une joie manifeste. Dans une seconde partie, un film nous présente des étapes de travail et de répétitions vers la création.

Cette proposition, d’une grande force et d’une grande douceur, explore les modes relationnels, les représentations et la perception du corps à l’heure des nouvelles technologies.

SEW 39 Quai de Léon Morlaix

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT BAIE DE MORLAIX