Cie Gravitation – Bourgogne Franche-Comté

Spectacle inclusif et participatif – Tout public – conseillé à partir de 12 ans

Inspirée par le modèle de l’entreprise Moulin Roty, qui au départ fonctionnait en communauté, la compagnie Gravitation, a créé une coopérative fictionnelle dénommée LABEL VIE.

Après l’utopie de ” vivre ensemble “ nous voici à l’ère de ” travailler ensemble ” et de générer des bénéfices ! (Ouh le gros mot ! )

La réunion à laquelle vous allez assister brasse les thématiques avouées du rapport entre capitalisme et communisme, de la communication non violente, de l’évolution d’un groupe qui ne deviendrait pas sectaire.

VENEZ rire et débattre avec nous !

Création collective de et avec : Florent Blanchot, Max Bouvard, Olivia David Thomas, Fabien Thomas et Jean-Charles Thomas

Metteur en scène : Jean-Charles Thomas

BERNARD est tombé de haut, il se relève doucement de la crise, en même temps, on ne se bat pas contre ses instincts. Il veut tout contrôler : Max Bouvard

FRANCOISE a créé ses activités de partages et oeuvre à l’épanouissement de chacun dans le groupe : Olivia David

FLORENT devient mono tâche, mono manique, pragmatique : Florent Blanchot

GILBERT s’est ouvert d’autres voies, c’est un jouisseur, il est entier : Fabien Thomas

Prix libre

